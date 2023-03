"People help the people" : les médias belges se mobilisent ce lundi pour les victimes des séismes en Turquie et Syrie

En Flandre, ce sont les chaines de radio Radio 1, Radio2, Radio2 BeneBene, Klara, Studio Brussel, MNM, Qmusic, Joe, Willy, NRJ, Nostalgie et Nostalgie+ qui sont à l’oeuvre depuis 9h du matin et jusqu’à 19h. Sur le thème “People help the People”, elles diffusent des morceaux de musique et chansons demandés par des auditeurs moyennant un sms qui coûte 1 euro, un montant reversé intégralement au Consortium 1212. Il suffit d’envoyer au numéro 1212 un sms mentionnant le nom de la chaine de radio que l’on écoute et le morceau que l’on souhaite entendre.

Il est évidemment aussi encore possible de faire un don d’argent via le numéro de compte du Consortium 1212 - BE 19 0000 0000 1212 - ou en ligne via www.1212.be.

Le Consortium 1212 se dit ravi que les chaines de radio unissent leurs forces pour récolter des fonds. "Nous savons que l’aide des médias fait souvent une différence importante. Nous l’avons constaté lors d’actions précédentes", soulignait Philippe Henon, porte-parole du Consortium.