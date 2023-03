Delhaize veut faire passer tous ses magasins sous franchise

Le personnel de certains grands magasins Delhaize a décidé de partir en grève ce mardi matin, après l'annonce de la direction du groupe. Les portes des magasins de la Watersportbaan à Gand et de la Boomsesteenweg à Wilrijk sont fermées depuis 9h45. D'autres magasins ont suivi le pas. Selon le porte-parole de la direction, Roel Dekelver, l’action de protestation touchait vers midi quelque 95 magasins, situés notamment à Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Hasselt et Courtrai. "Ces magasins sont fermés et donc inaccessibles aux clients".

Des exploitants indépendants travaillent meilleur marché et de façon plus flexible, ce qui devrait permettre à Delhaize de réaliser des économies. Mais les syndicats craignent que le passage en franchise n’affecte à terme les salaires et les conditions de travail du personnel des 128 magasins encore intégrés.

"C’est un scénario catastrophe”, déclarait Jan De Weghe du BBTK. Il qualifie l’annonce de la direction de "bombe, un attentat contre le personnel". "Travailler plus longtemps en gagnant moins, et avec une autre organisation. Pour le personnel qui passera d’une gestion intégrée à une franchise, c’est un passage du jour à la nuit".

La direction de Delhaize affirme vouloir lancer aussi rapidement que possible les négociations sociales avec les syndicats. Au début de cette année, la maison-mère Ahold Delhaize annonçait devoir économiser 1 milliard d’euros au niveau mondial. Il y a quelques semaines, le groupe suspendait aussi la convention collective de travail pour le personnel des 128 magasins encore intégrés en Belgique.