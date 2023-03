L'AB et le Kursaal d’Ostende rendent hommage à Arno

L'an dernier, la Belgique perdait une de ses légendes de la chanson : Arno Hintjens, le plus Ostendais des Bruxellois, bête de scène et enfant terrible de la musique belge. La salle de concerts bruxelloise Ancienne Belgique (AB), sa "salle bien-aimée", et le Kursaal d’Ostende lui rendront hommage au mois de juin avec trois concerts. Des artistes qui ont travaillé avec "le plus beau" ou pour lesquels Arno avait beaucoup d’admiration monteront sur scène en son honneur. Ce spectacle sera aussi organisé à l’automne à Paris, en France.