L’an dernier, les Restos du cœur ont distribué un nombre record de 1,3 million de repas

Selon Guy Stukkens des Restos du cœur, "la situation est la plus difficile à Bruxelles. Dans le Resto du cœur de Saint-Gilles, on constate par exemple une augmentation importante du nombre de personnes qui ont besoin d’aide. Cela provient du fait qu’ils aient 70% de sans-abri ou de personnes sans domicile fixe. J’espère que la situation s’améliorera, mais à court terme, je ne constate pas de changement".

Vendredi et samedi, les bénévoles et salariés des Restos du cœur iront à la rencontre des donateurs dans 24 grandes surfaces pour récolter des denrées alimentaires, ainsi que des produits sanitaires et hygiéniques. Il s'agit notamment des magasins Cora d'Anderlecht et Woluwe-Saint-Lambert, des Intermarché d'Auvelais et de Tamines, et du Albert Heijn d'Ostende. L'urgence porte sur certains produits qui se conservent durablement (conserves ou bocaux de poisson, de fruits ou de légumes, de plats préparés ou en sauce) et sur des produits alimentaires secs comme de la farine, du sucre, du riz, des pâtes, de la purée, du sel, de l'huile, du lait, etc. Des collations ou petits-déjeuners sont également les bienvenus.

Les bénévoles espèrent aussi récolter des produits d'hygiène de base et des produits pour bébé. Jusqu'au 2 avril, une collecte de vivres est également proposée sur le site internet www.restosducoeur.be. Les dons financiers peuvent être versés sur le compte courant suivant: BE44 2400 3333 3345 avec la communication "Collecte 2023".