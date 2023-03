Molenbeek procède à l'évacuation du camp de tentes installé près du Petit Château

L'opération d’évacuation du camp de tentes a été confirmée ce mardi matin par le cabinet de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Nicole de Moor. La commune de Molenbeek Saint-Jean a connu pendant plus de 5 mois une occupation sur le pont situé au croisement de la rue de l'Avenir et du boulevard de Nieuport. Une cinquantaine de demandeurs d'asile, provenant pour la plupart d'Afghanistan, se sont installés sous des tentes dans l’attente de voir leur dossier traité par Fedasil, au Petit Château. Ils n’ont pas encore reçu de place d’accueil.

Depuis le 15 février dernier, un nombre important de nouvelles tentes ont été installées le long du canal. Ces nouvelles personnes ont été identifiées comme des candidats à l'asile. Selon la commune, elles provenaient du bâtiment situé rue des Palais à Schaerbeek, occupé illégalement pendant des semaines puis évacué. Cette nouvelle situation a fait monter le nombre de demandeurs d'asile sous tentes à plus de 150.