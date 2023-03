Suppléments de pension : l’ancien président de la Chambre Siegfried Bracke réagit pour la première fois

Président de la Chambre sous la législature précédente, Siegfried Bracke se dit indigné de la façon dont les fonctionnaires généraux sont présentés comme des "magouilleurs". Leur indemnité figure noir sur blanc dans leur statut, est approuvée et contrôlée par plusieurs instances, fait-il remarquer. "Pour Peter De Roover (chef de groupe N-VA), tout s'est déroulé sous les radars. Il devrait nous expliquer alors ce qui signifie 'dans les radars'. Peut-être encore un rapport de plus pour des députés assoupis et à la traîne?", lance Bracke dans son éditorial dans le magazine en ligne Doorbraak.

Pour ce qui est de sa pension, le nationaliste flamand, ex-journaliste de la VRT, conteste certains montants qui ont été cités. "Non, je n'arrive pas à 7.788 euros bruts. Je reçois 2.132,90 euros bruts comme pension de la Chambre et, en tant que collaborateur 4.616,26 euros bruts, soit 6.749,16 euros bruts au total. Je me trouve donc de 1.000 euros en-dessous du minimum".