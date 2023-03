Une campagne pour sensibiliser aux comportements inappropriés à l'égard des aide-ménagères

Au-delà de la sensibilisation, la campagne met à disposition une boite à outils didactique, développée en collaboration avec le service public fédéral Emploi, qui permet au personnel de mieux gérer ce genre de situation sensible. Des ateliers pour le personnel encadrant seront par ailleurs organisés dans l'optique d'aider les aide-ménagères et techniciennes de surface à faire face aux comportements inadéquats.

"Les comportements inappropriés provoquent stress et maladies chez les aide-ménagères. Et ce n'est que le début d'une série de tracas qui finissent par miner leur bien-être psychique, et à terme, également physique. Nous sommes effarés du nombre de cas de burn-out, et nous devons y prêter plus d'attention", souligne Goedele Liekens, psychologue et sexologue.

La campagne, dénommée "Tous respectueux", est soutenue par les employeurs et les syndicats du secteur des titres-services. Sur le site internet de cette campagne, les employeurs, les aide-ménagères et leurs clients trouveront une série de conseils et de réponses à leurs questions.