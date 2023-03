Bruges lance une application proposant des promenades touristiques

L'application est disponible en six langues différentes et propose actuellement quatre balades agrémentées de photos, de vidéos et d'images panoramiques. La réalité augmentée viendra s'y ajouter dans le futur.

"Nous encourageons ainsi les utilisateurs à visiter les 73 points d'intérêt qui se trouvent sur cette application. C'est bien sûr bon pour nos musées, nos sites et attractions. Nous leur proposons également un aperçu des coulisses des lieux où une visite n'est pas possible", explique l'échevine du Tourisme Mieke Hoste (Vooruit).