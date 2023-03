De deux à cinq centimètres de neige en Flandre, heure de pointe matinale compliquée

Dans la nuit de mardi à mercredi, une zone active de neige est montée sur la Belgique depuis la frontière française. Elle s’est étendue sur l’ensemble du pays, apportant même de la neige (fondante) dans la partie nord. Et des embouteillages qui ont moins paralysé les autoroutes que de plus petits axes routiers, notamment autour de Roulers, Waregem, Courtrai, Ypres, Alost, les Ardennes françaises et Bruxelles.

La neige et la pluie ont rendu les conditions de conduite difficiles. A l'heure de pointe du matin, vers 8h30, il y avait ainsi environ 250 kilomètres d'embouteillages cumulés sur les autoroutes flamandes, contre 426 à l'échelle du pays vers 9h.