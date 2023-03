De la drogue, des armes et des GSM retrouvés à la prison de Hasselt après un contrôle

Les suspicions ont été confirmées, et les informations récoltées laissent supposer que les abus sont encore plus importants qu’escompté. Au cours de la razzia de grande envergure menée dans toutes les cellules, la police a confisqué des GSM, des stupéfiants et des objets en céramique qui peuvent être utilisés comme des armes. Il n’y a pas eu d’arrestations.

L’action policière s’est déroulée sans incident. La police fédérale judiciaire va poursuivre l’enquête, étant donné l’envergure des abus.