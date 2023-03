Le Consortium 12-12 a récolté 1,8 million d'euros lors de la journée de solidarité des médias

L'appel Séismes Syrie-Turquie lancé par le Consortium a déjà permis de récolter 11,6 millions d'euros depuis son lancement le 12 février. "Nous saluons l'immense générosité du public, des particuliers, des entreprises et des pouvoirs publics", souligne le Consortium. "Des millions de personnes ont besoin de tout dans les régions touchées : abri, eau potable, soins de santé, nourriture, couvertures, vêtements, mais aussi assistance psychosociale, éducation et protection."

Les sept organisations du Consortium 12-12 (Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique, Rode Kruis-Vlaanderen/Croix-Rouge de Belgique et UNICEF Belgique) sont actives de manière complémentaire dans les régions touchées. L'appel aux dons se poursuivra jusqu'au 31 juillet via le numéro de compte BE 19 0000 0000 1212 et en ligne sur www.1212.be.