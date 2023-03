Quatre (mezzo)-sopranos belges parmi les 68 candidats admis au Concours Reine Elisabeth de chant

Pas moins de 412 chanteurs et chanteuses âgés de 18 à 33 ans et originaires des quatre coins du monde s’étaient inscrits pour participer au Concours 2023. Leurs vidéos de candidature ont été visionnées à huis clos par un jury de renom international, présidé par l’organiste et ancien directeur de l’opéra de La Monnaie Bernard Foccroulle. Finalement, 68 candidats représentant 20 nationalités différentes ont été sélectionnés et sont donc admis à participer à la première épreuve.

Quatre candidats ayant dû renoncer à leur participation, ils seront désormais 64 à présenter la première épreuve du prestigieux concours, qui se déroulera les 21 et 22 mai, à 14h et à 20h, à Flagey. Ainsi, 44 chanteuses et 20 chanteurs - 28 sopranos, 15 mezzo-sopranos, une contralto, 7 ténors, 9 baritons et 4 basses - se produiront publiquement. À l'issue de l'épreuve, 24 demi-finalistes seront sélectionnés.

Avec 18 candidats retenus, les Coréens seront les plus nombreux d’un pays à concourir. La Belgique compte pour sa part quatre candidates, ce qui est un peu moins que les six Belges sélectionnés à l’édition de chant précédente en 2018. Il s'agit des sopranos Margaux de Valensart (1991) et Kelly Poukens (1992), et des mezzo-sopranos Linsey Coppens (1993) et Lotte Verstaen (1996). Elles ont toutes déjà une solide expérience de la scène.