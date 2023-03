Une installation de panneaux solaires flottants sera testée cet été au large d’Ostende

Les partenaires Jan De Nul, Deme et Tractebel travaillent depuis quatre ans sur ce projet, avec l'Université de Gand et l'Institut royal des Sciences naturelles, notamment. Après des premiers essais concluants en laboratoire, un test en conditions réelles démarrera cet été. L'installation test se trouvera au large d'Ostende, non loin de la côte, selon une porte-parole de Jan De Nul.

La technologie, baptisée Seavolt, est conçue pour résister aux rudes conditions climatiques en mer. "La conception modulaire permet de s'adapter facilement à différents sites et à différentes demandes". Les acteurs entrevoient surtout des possibilités entre les turbines des parcs éoliens offshore.

Parmi les avantages offerts par la nouvelle technologie, ils mentionnent "l'ajout de volumes importants de capacité d'énergie renouvelable en un temps relativement court". "De la même manière que nous avons vu la technologie éolienne se déplacer de la terre vers la mer, nous assistons à l'extension de l'ensemble du système énergétique vers les sites offshore", indique le CEO de Tractebel Philippe Van Troeye.

Le secteur photovoltaïque se tourne vers les sites offshore en raison de "la rareté des terrains, la nécessité d'une production locale et l'accélération rapide de la transition énergétique", précisent les acteurs du projet Seavolt.