L'Office des étrangers pourra fouiller dans les GSM de criminels sans titre de séjour

Pour rappel, le 9 mars 2021, la police et le parquet menaient la plus grande action judiciaire et policière de l'histoire de la Belgique, dans la foulée du décodage de messages cryptés provenant du réseau de cryptophonie criminel SKY ECC. Des perquisitions étaient menées dans près de 200 endroits en Belgique.

Ce décodage a véritablement changé la donne puisque pour la première fois, les enquêteurs ont pu avoir une vue sur l'ensemble des réseaux criminels et toutes leurs ramifications. Il est rapidement apparu qu'il existait jusque dans la police et le monde judiciaire des personnes corrompues par le crime organisé. La police et le parquet ont ouvert des dossiers dans lesquels des employés logistiques et administratifs du port d'Anvers, des membres du personnel de sociétés d'armateurs, des agents de surveillance, des importateurs, des propriétaires de hangars portuaires, des avocats, des douaniers, des officiers de police et même un employé du parquet figuraient parmi les suspects.

Face à l'ampleur des données à analyser, et aux milliards de messages à consulter, le recours à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage par "machine learning" a été nécessaire. "Les messages ont notamment révélé des atrocités et des cas de torture pratiquée dans le monde souterrain que les enquêteurs auraient difficilement cru possibles ou qu'ils n'auraient attribué qu'à des groupes terroristes", soulignent les ministres Vincent Van Quickernborne (Justice) et Annelies Verlinden (Intérieur). Le décryptage de SKY ECC a également nécessité des renforts en personnel. Le ministère public et les tribunaux ont été renforcés, au début de l'année 2021, par 61 personnes travaillant sur le dossier SKY ECC.

En deux ans, le ministère public a ainsi lancé 526 affaires distinctes contre un total de 2.961 personnes. Près de 110 millions d'euros d'argent criminel ont en outre été saisis. L'arrondissement d'Anvers est de loin le plus concerné avec 351 dossiers et 1.789 suspects. A l'heure actuelle, 344 jugements individuels définitifs ont déjà été prononcés, pour un total de 1.125 années d'emprisonnement. De plus, 144 peines prononcées ne sont pas encore définitives en raison des appels interjetés, alors que 282 personnes sont citées à comparaître prochainement devant un tribunal.

Des centaines d'autres affaires sont actuellement au niveau de la chambre du conseil, de la chambre des mises en accusation ou ont déjà été initiées au tribunal. Ces derniers mois, plusieurs condamnations ont été prononcées. Elles concernent tous les secteurs de la mafia de la drogue et notamment plusieurs affaires d'attaques à la grenade ou aux explosifs dans les rues d'Anvers, ainsi que des barons de la drogue et des gangs chargés de retirer la drogue des conteneurs dans les ports.