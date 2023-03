La Flandre bloque l'accès à TikTok sur les GSM et ordinateurs de son personnel

Les services qui gèrent eux-mêmes leur IT sont invités à suivre la même mesure et à appeler leurs employés à désinstaller l'application, peut-on lire sur le site internet de Digitaal Vlaanderen. "Il est important que tous les collaborateurs des autorités régionales soient conscients des risques associés à l'utilisation de l'application. La sécurité de l'information est une tâche et une responsabilité pour chacun d'entre eux. Nous conseillons dès lors à toutes les entités et à leur personnel de respecter cette interdiction", a expliqué Johan Smekens, l'un des responsables de Digital Vlaanderen.

Plus tôt dans la journée, le ministre flamand des Affaires intérieures, Bart Somers, avait déjà fait savoir qu'il allait demander aux pouvoirs locaux d'interdire TikTok sur les téléphones professionnels des membres de leurs administrations.

Le réseau social TikTok a été fondé par la société chinoise ByteDance, qui a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. Mercredi, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne avait lui aussi proposé d'interdire TikTok sur tous les smartphones utilisés pour des raisons professionnelles dans l'administration fédérale. Des interdictions similaires ont été édictées dans l'Union européenne.