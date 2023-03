Le ministre de la Justice veut interdire TikTok sur les téléphones professionnels des fonctionnaires fédéraux

L’application TikTok est la propriété de la société chinoise ByteDance. Elle est sous le feu des critiques depuis que la société a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. De plus en plus de gouvernements et de parlements interdisent donc TikTok sur les téléphones professionnels et autres appareils professionnels de leurs employés, par crainte du vol de données et de l'espionnage.

Selon un avis de la Sûreté de l'Etat et du Centre pour la Cybersécurité Belgique, demandé par le Premier ministre Alexander De Croo, l'application ne peut pas être installée sur un téléphone professionnel utilisé par des agents de l'administration. "Ma proposition est de suivre cet avis et d'élaborer une directive valant pour les services publics fédéraux", indique le ministre Van Quickenborne.

En revanche, le ministre de la Justice ne vise pas les appareils privés des fonctionnaires. "Cela ne relève pas des pouvoirs publics, mais nous avertirons la population des risques encourus".