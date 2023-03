Un centre d'accueil temporaire pour 400 demandeurs d’asile sera installé à Kampenhout

Quelque 400 candidats à l’asile pourront y être hébergés dans des conteneurs spécialement aménagés. Il s’agira de conteneurs pour dormir, mais aussi de conteneurs pourvus de sanitaires, de cuisines et d’espaces pour manger.

"Nous avons toujours un manque de places d'accueil et nous continuons à travailler sur des places supplémentaires. Nous allons donc ouvrir un centre temporaire à Kampenhout, en concertation avec le bourgmestre Leaerts, que je remercie pour sa collaboration constructive", a déclaré Nicole de Moor. Le bourgmestre CD&V a insisté sur le caractère "solidaire" de sa commune et sur l'information qui sera fournie aux riverains.

Le centre sera temporaire et une fois qu'il sera fermé le réaménagement de la zone en réserve naturelle se poursuivra. L'Agence européenne de l'asile fournira un total de 600 conteneurs pouvant accueillir 700 personnes. Un certain nombre de questions techniques, par exemple l'approvisionnement en eau potable, et juridiques comme celles des règlements d'urbanisme devront encore être réglées avant que l'installation de ces unités de logement puisse commencer.

L'agence régionale flamande Nature et Forêts et le Natuurpunt seront consultés en raison de la valeur naturelle du site. Une solution de rechange sera cherchée pour l'école que la police fédérale voulait installer à cet endroit.