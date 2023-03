La Chambre reconnaît une famine des années 1930 comme génocide contre le peuple ukrainien

La Chambre a approuvé jeudi soir en séance plénière une proposition de résolution qui reconnaît comme un génocide la famine dont le peuple ukrainien a été la victime en 1932-33 et qui a été provoquée par le régime de Staline. Elle est plus connue sous le nom d'Holodomor et considérée comme l’une des plus grandes tragédies du 20e siècle. Le texte a reçu un soutien unanime, sauf l'abstention du PTB.