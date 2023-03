Le gouvernement flamand s’accorde sur le Plan azote : "Chacun a mis de l’eau dans son vin"

Les trois partis de la majorité sont parvenus à se rapprocher ce vendredi grâce à plusieurs propositions de compromis. Deux points ont ainsi été éliminés du Plan azote qui étaient difficiles à accepter pour les chrétiens-démocrates. Ces derniers estimaient en effet qu’il faut traiter sur pied d’égalité les émissions d’azote provenant de l’industrie et de l’agriculture. Le CD&V demandait aussi que les émissions provenant des entreprises agricoles qui acceptent de fermer (et ne produisent donc plus d’azote) puissent être "cédées" à des entreprises installées dans le voisinage. Le gouvernement flamand a élaboré un compromis autour de ces deux points.

Ces derniers feront l’objet d’une étude. Cette enquête publique devra analyser si les assouplissements réclamés par le CD&V sont possibles, sans mettre en péril les objectifs du gouvernement flamand, à savoir déverser 50% d’azote en moins dans la nature d’ici 2030. S’il s’avère que ces assouplissements ne mettent effectivement pas en danger les objectifs, "ils seront menés à bien", indiquait Jan Jambon pendant la conférence de presse. Cela devrait se faire dès 2025.

"Jusqu’à 2025, il y aura une limite. Les entreprises qui émettront davantage d’azote que cette limite ne recevront plus de nouveau permis d’exploitation", précisait le ministre-président. Cette limite sera pour l’instant différente pour l’industrie et l’agriculture. Si l’enquête publique révèle que les assouplissements réclamés par le CD&V sont réalisables, "toutes les demandes pour des nouvelles exploitations agricoles ou des extensions d’entreprises existantes seront jugées de façon adaptée d’ici 2025", ajoutait Jan Jambon.

Ce qui veut dire que pour chaque dossier il sera analysé séparément si un dépassement de la limite d’émission peut être accordé. Dans la pratique, l’industrie et l’agriculture seront alors traitées de façon plus similaire - un point important pour le CD&V.