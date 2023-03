Le secteur des soins de santé partagé sur la suppression du masque

Depuis le 4 mai 2020, le port d'un masque buccal est obligatoire dans les hôpitaux, quel que soit le service. Il semble que peu à peu, les hôpitaux en Flandre opteraient davantage pour la suppression du masque buccal en leur enceinte. "La logique fait défaut", explique Margot Cloet (photo) de Zorgnet-Icuro, l'organisation faîtière flamande des hôpitaux généraux. "Lorsque vous rendez visite à votre grand-père dans une maison de repos, le masque buccal n'est pas nécessaire, mais si vous passez voir votre tante à l'hôpital, c'est obligatoire. Les visiteurs et patients s'y perdent".

"La mesure devient de plus en plus difficile à appliquer", confirmait Frank Vermassen, médecin-chef à l'hôpital universitaire de Gand (UZ Gent), également au micro de l’émission "De ochtend" (Radio 1) de la VRT. "Les masques entravent la communication entre le médecin et le patient. Les expressions faciales sont cachées et les explications importantes sont souvent incomprises". "Trois ans se sont écoulés depuis le premier confinement. Il est temps de lever les dernières mesures sanitaires", ajoute le docteur Vermassen.