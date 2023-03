Une Agence fédérale veillera sur les données de santé

Ce point de contact préférentiel servira notamment à soutenir la recherche scientifique et le travail de préparation de politiques pour des soins de santé "de qualité et efficaces". L'Agence "doit contribuer à la mise en œuvre d'une politique de santé davantage axée sur les données, capable de répondre beaucoup plus rapidement et de manière plus ciblée aux défis et aux problèmes de santé actuels", indique le ministre de la Santé.

"Cela stimulera l'innovation et la recherche scientifique et soutiendra l'élaboration des politiques dans le but ultime de fournir des soins de meilleure qualité, abordables et efficaces, non seulement pour le patient d'aujourd'hui mais surtout pour celui de demain".

Le fonctionnement de l'Agence reposera sur un certain nombre de principes de base tels que la communication ouverte, la participation, la transparence et la coopération avec les initiatives nationales et internationales existantes (UE, OMS, OCDE, notamment) "afin que cette initiative acquière et conserve une large base de soutien", selon l'exposé des motifs.

Plusieurs députés ont exprimé leurs préoccupations sur la protection de la vie privée. L'Agence disposera d'une habilitation accordée conformément à la réglementation européenne, a assuré le ministre Vandenbroucke.