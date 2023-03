Une vingtaine de statues du Chat rassemblées au parc Royal de Bruxelles

"C'est un moment inoubliable dans la vie d'un artiste, comme quand on publie son premier dessin", confie-t-il. Le dessinateur a rappelé la dimension locale prise par son projet sculptural, auquel ont pris part sept entreprises dans un rayon de 40 kilomètres autour de Bruxelles, et pour lequel 45 personnes ont été mobilisées.

Les plus curieux pourront prolonger leur promenade dans le parc Royal par une visite à la galerie Huberty & Breyne, place du Châtelain à Ixelles. Ils pourront notamment y découvrir, jusqu'au 13 mai, les coulisses entourant la création des géants de bronze. Croquis, ébauches et maquettes sont dévoilés dans cette exposition "Le Chat au Châtelain. Œuvres récentes et plus anciennes". D'autres dessins, sérigraphies, toiles et objets sont présentés dans ce parcours "rendant des hommages, parfois insolents mais toujours tendres, à des artistes" comme Picasso, Christo ou Warhol.