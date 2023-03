Gustaph dévoile le clip vidéo de sa chanson pour l'Eurovision, "Because of you"

La régie du clip vidéo et les visuels de "Because of you" sont dirigés par le photographe Roen Lommelen, qui est aussi le mari de Gustaph. Le chorégraphe Yves Ruth est le directeur créatif de l’équipe qui entoure à présent Gustaph. Il a déjà collaboré avec la chanteuse Sandrine Van Handenhoven et est le directeur artistique de la chanteuse belge Hadise, qui avait représenté la Turquie à l’Eurovision en 2009 avec la chanson "Düm Tek Tek".

A l’équipe belge pour l’Eurovision viennent encore s’ajouter le metteur en scène Hans Pannecoucke et le réalisateur des éclairages Ignace D’Haese. Ce duo est très demandé dans le cadre du Concours et a notamment réalisé la régie de "Arcade", la chanson avec laquelle Duncan Laurence a remporté l’Eurovision de la chanson en 2019 pour les Pays-Bas (vidéo ci-dessous). On y voyait notamment une boule de lumière descendre vers le piano du jeune chanteur.