THINK³, le laboratoire de simulation et d’innovation pour améliorer les soins

L’Université de Hasselt et la Société provinciale limbourgeoise de développement (POM Limburg) ont ouvert un nouveau laboratoire baptisé THINK³. Il doit permettre aux chercheurs, étudiants, professionnels de la santé et entreprises de travailler à l’amélioration de systèmes et de processus permettant de relever les défis du futur dans le secteur des soins de santé. Cinq projets ont déjà été sélectionnés. Avec le soutien du Fonds d’innovation pour les soins du Campus Santé, ils pourront travailler pendant deux ans à des programmes d’amélioration dans le domaine des soins et les mettre ensuite en œuvre dans la pratique.