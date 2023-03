Le diplomate Bart Ouvry nommé à la direction du Musée royal d'Afrique centrale

Bart Ouvry peut se targuer d'une longue carrière diplomatique dans différents pays africains. De 2011 à 2014, il a été ambassadeur de Belgique au Kenya. En décembre 2016, il est devenu ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il en a été expulsé en 2018 en représailles aux sanctions européennes contre le régime du président de l'époque, Joseph Kabila. Depuis 2019, Bart Ouvry est ambassadeur de l'UE au Mali. Un poste qu'il va donc quitter pour prendre la tête de l'AfricaMuseum (photo).



"Un des enjeux pour le musée, mais pas le seul, sera la question de la décolonisation. Tout ce qui a été volé doit être retourné au pays d'origine, comme le stipule une loi belge", a-t-il notamment souligné. Il a mis en avant son expérience de terrain en Afrique et l'important réseau qu'il y a développé. Des relations qu'il compte d'ailleurs renforcer encore davantage en fonction des besoins du musée. "Aujourd'hui, l'Afrique change et les Africains veulent absolument un partenariat équitable", a ponctué le diplomate.



"Mes relations avec le Congo sont bonnes", a en outre soutenu Bart Ouvry. "J'y suis retourné par la suite et j'y ai toujours de très nombreux et excellents contacts", a-t-il fait valoir. "Ce qui s'est passé à l'époque n'a rien à voir avec ma personne. En tant que directeur de l'AfricaMuseum, les relations avec le Congo seront excellentes. Je ferai tout pour ça", a-t-il promis.



Bart Ouvry remplace Guido Gryseels, qui est parti à la retraite en septembre dernier. Il avait été remplacé temporairement par Karel Velle, le directeur général des Archives générales du Royaume.