Le Guide Michelin a récompensé de nombreux restaurants belges de ses étoiles

Le guide Michelin 2023 compte également quatre étoiles vertes supplémentaires. Pour la troisième remise de ce prix qui récompense des établissements à l'avant-garde d'une gastronomie plus durable, "Barge"* (Bruxelles) et "La Grappe d'Or"* (Autelbas), qui ont tous deux obtenu une première étoile Michelin dans le nouveau guide, et les établissements anversois "Instroom" et "WINDn" sont venus s'ajouter aux 11 restaurants déjà mis en lumière ces dernières années.



Parmi les autres récompenses de la cérémonie, celle du Jeune Chef de l'année a été remise à Mathieu Vande Velde, chef du restaurant "Le Roannay"*, également fraîchement étoilé sept mois à peine après son ouverture. L'ancien candidat de Top Chef, 24 ans au compteur, s'est dit ravi de "cette journée incroyable". "Je n'en serais pas là sans les rencontres que j'ai faites" dans le milieu, et sans l'émission qui l'a mis sous les projecteurs", a-t-il confié.

Un autre participant bruxellois à l'émission, Mallory Gabsi, a connu la même double récompense lors de la présentation du guide français il y a quelques jours.