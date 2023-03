Transfert record: 271 détenus ont déménagé vers la nouvelle prison de Termonde

Cette nouvelle prison de Termonde est la première en Flandre à fonctionner avec les fonctions distinctes d'assistant de sécurité et d'accompagnateur de détention. "Les accompagnateurs de détention aident les détenus à mettre en œuvre leur plan de détention, leur permettant ainsi de s'attaquer aux problématiques sous-jacentes susceptibles d'entraîner une récidive. Ainsi, ils sont impliqués activement dans les activités professionnelles, sportives, de formation et de détente des détenus. Ils aident les détenus à reprendre leur vie en main afin qu'ils soient mieux préparés à la fin de leur peine et que les risques de récidive diminuent. Les assistants de sécurité prennent en charge les tâches de surveillance", détaillait le ministre de la Justice.

Par ailleurs, l'installation des 680 caméras réduit le besoin d'une surveillance physique. Et grâce au système numérique d'ouverture des portes au moyen de badges, les détenus bénéficient de plus de libertés à l'intérieur des murs, mais aussi de plus de responsabilités dans l'accomplissement de leurs tâches à la cuisine, à la blanchisserie ou dans les ateliers.

Le nouvel établissement pénitentiaire est prévu pour accueillir 444 détenus. Dans le cadre de la lutte contre la surpopulation carcérale, il a toutefois été décidé de maintenir ouverte une partie de l'ancienne prison (Sint-Jacobstraat) pendant cinq années supplémentaires pour une centaine de détenus. "L'ancienne prison de Termonde était vétuste et désespérément archaïque. Dans ces conditions, il était encore plus difficile de donner du sens à la détention, et ce malgré les nombreux efforts déployés par la direction et le personnel pénitentiaire. Pour ces derniers, l'environnement de travail était devenu peu agréable. Investir dans des prisons modernes, c'est investir dans une société sûre", a commenté Vincent Van Quickenborne.