La ministre Lahbib en visite aux Etats-Unis : "La culture est un outil essentiel de la diplomatie"

Arrivée lundi soir aux USA, la ministre Lahbib a débuté sa visite de travail ce mardi par une rencontre avec les 36 consuls honoraires de Belgique présents aux États-Unis et aux Bahamas. Cette conférence n'avait plus eu lieu depuis 2019, soit depuis la pandémie de Covid-19. Dans son discours, la ministre a remercié les consuls honoraires pour l'assistance fournie - à titre gratuit - aux Belges à l'étranger. Elle a aussi insisté sur les liens économiques entre les deux pays : "La Belgique est le 13e marché d'exportation pour les États-Unis et les États-Unis sont le cinquième marché d'exportation pour la Belgique". "Quelque 75.000 Américains travaillent pour des entreprises belges installées aux USA", a-t-elle ajouté, appelant à lutter "contre le protectionnisme croissant".

Également ministre des institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib a insisté sur le volet culturel de la diplomatie belge. En marge de la conférence, le consul honoraire de Floride Manuel Molina a ainsi confié que sa société de production Rockstone Films tournera son prochain film, "Helldiver", aux studios Lites à Vilvorde (Brabant flamand). Pendant la conférence, plusieurs consuls honoraires ont fait part de leur agacement à la suite de révélations à l'automne dernier du consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et appelé à la fermeté de la part des autorités belges.

Au total, au moins 500 consuls honoraires dont 12 Belges étaient mentionnés dans l'enquête. Des "actes répréhensibles" ou une "implication dans une controverse" étaient mentionnés. Selon les Affaires étrangères, ces cas sont marginaux et sont traités. Selon Manuel Molina, ces révélations n'ont toutefois pas eu d'impact sur le travail d'assistance consulaire en lui-même. Aux États-Unis, un screening des candidats est par ailleurs effectué par le département d'État.

La Belgique compte un total de 276 consuls honoraires dans 111 pays. Ce sont des diplomates volontaires qui fournissent une assistance par exemple en cas de vol, d'accident ou de décès. Ils habitent dans le pays d'accueil et y font aussi carrière. Ils y ont donc généralement des contacts intéressants. Dans l'après-midi, Hadja Lahbib aura différentes rencontres bilatérales. Une rencontre avec le Secrétariat d'État américain est notamment prévue.