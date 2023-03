La reine Mathilde emmène la princesse héritière en Egypte, sur les traces de la reine Elisabeth

Mathilde et Elisabeth vont se rendre ces trois jours dans des endroits où la reine Elisabeth est allée lors de son voyage il y a 100 ans : au tombeau du pharaon Toutankhamon dans la Vallée des Rois près de Luxor, sur le site archéologique d’El Kab, l’un des sites archéologiques belges les plus anciens en Egypte. Mère et fille vont loger à Luxor, dans le même hôtel que la reine Elisabeth il y a un siècle : le majestueux Winter Palace. Certaines photos d’archives ressorties par le palais seront réitérées, avec Mathilde et Elisabeth.

La reine et la princesse héritière se tourneront aussi vers le futur, en s’arrêtant à des sites où des étudiants et archéologues belges sont au travail. Elles inaugureront en outre une exposition consacrée à la reine Elisabeth et ses voyages en Egypte, au Palais Baron Empain à Heliopolis, au Caire.

A noter que le Musée d’Art et d’Histoire de Bruxelles proposera, du 31 mars au 1er octobre prochains, une exposition intitulée "Expéditions d’Egypte", qui retrace deux siècles de trouvailles archéologiques au pays des pharaons.