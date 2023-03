La rénovation du viaduc de Vilvorde prendra huit ans

La section brabançonne de la Fédération flamande des entreprises Voka est satisfaite que le timing des travaux ait été communiqué et que des moyens seront dégagés pour le maintien en état de fonctionnement. Elle demande cependant que les perturbations du trafic soient limitées au maximum.

"Il faut que le flux logistique soit garanti pour les entreprises en Brabant flamand et dans toute la Flandre", indique Voka. "Cela ne sera possible qu’en veillant à un flux alternatif, une accessibilité permanente pour les entrepreneurs, ainsi qu’une communication claire et permanente avec les entreprises".