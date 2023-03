La réunion de concertation entre syndicats et direction de Delhaize échoue, les syndicats élaborent un plan d'action

Les syndicats en front commun se sont rassemblés en nombre ce mardi matin devant le centre de distribution de Delhaize, où les représentants syndicaux rencontraient à 9h30 la direction. Ce conseil d'entreprise intervenait une semaine après l'annonce par la direction de son intention de franchiser les 128 supermarchés du groupe, ce dont les syndicats ne veulent pas entendre parler. Mais la réunion a tourné court au bout d’un quart d’heure, sans accord.

"Il n'est pas question pour nous de franchiser les magasins et la lutte sera longue", a commenté Myriam Djegham, déléguée permanente à la CNE Commerce. "Nous continuerons à nous battre. La mobilisation se poursuit. La direction a imposé son plan. Elle n'est pas ouverte à la négociation. Il n'est pas question de discuter de modalités alors qu'on refuse en front commun le plan. Les travailleurs sont déterminés", a-t-elle ajouté. Du côté du syndicat socialiste, on affirme ne s’être pas fait beaucoup d'illusions à l'approche de cette réunion. "Même le CEO n'était pas là, c'est la preuve qu'il n'y a aucune volonté de la direction de discuter avec nous", a expliqué Myriam Delmée, présidente du SETCa. "La direction propose de discuter lignes et virgules et ce n'est pas ce que nous voulons."