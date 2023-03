Le gouvernement flamand réduit l'allocation scolaire pour les MENA

Le gouvernement flamand a donné lundi son feu vert à la diminution de l'allocation scolaire pour les mineurs étrangers non accompagnés (MENA). Leur situation ne donnera plus droit au montant le plus élevé, soit 3.387 euros par année scolaire. Certains publics sont éligibles aux allocations de participation, dont l'allocation scolaire, du "Groeipakket", le système d'allocations familiales flamand.