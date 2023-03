Baptême fatal de Sanda Dia : des étudiants du cercle Reuzegom admettent leur responsabilité

Le 5 décembre 2018, le cercle Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, un étudiant ingénieur âgé de 20 ans, et deux autres bleus. L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar, où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson, mais les membres du cercle estudiantin ont tardé avant de le conduire à l’hôpital. La victime était décédée deux jours plus tard.

Dix-huit membres du cercle Reuzegom ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour les préventions d'administration de substances nocives, traitement dégradant, homicide involontaire et négligence coupable. Des peines de prison allant de 18 à 50 mois ont été requises. "Personne ne voulait la mort de Sanda Dia, mais en négligeant les risques du rituel du baptême, elle s'est pourtant produite. Mon client reconnaît sa culpabilité et assume la responsabilité de cette tragédie", a déclaré Me Joris Van Cauter, qui a demandé une peine de travaux d'intérêt général pour son client. Il a souligné le peu d'influence de S.P. dans le cercle dont il n'était "membre que depuis un an. Le rôle qu'il a joué lors de cette activité de baptême était limité. Il a, plus rapidement que d'autres, reconnu sa culpabilité et vit avec ses remords".

Lors de sa plaidoirie, Me Van Cauter a également dénoncé avec virulence la chasse aux sorcières dont les accusés ont fait l'objet sur internet. Leurs noms et surnoms ont aussi été transmis par certains via TikTok. "Il n'y a qu'un endroit où rendre justice à Sanda et c'est ici, dans cette salle de tribunal", déclarait l’avocat. S.P. a ensuite pris lui-même la parole. "Je voudrais m'adresser aux parents et aux amis de Sanda. J'ai tant de remords. C'est terrible et cela n'aurait jamais dû se produire. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets et mes sincères condoléances. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à lui. Je veux prendre mes responsabilités".