La Flandre possède maintenant son propre Institut des droits humains

Dès ce mercredi, l’Institut flamand des droits humains (VMRI) est actif. Des plaintes peuvent y être déposées en ligne pour toute une série de formes de discriminations et d’intimidations sexuelles. Le ministre flamand pour l’Egalité des chances Bart Somers (photo principale) souligne que le mandat de l’Institut dépasse de loin la "seule" défense des droits humains. Les citoyens peuvent y recevoir de l’information et des conseils, et si nécessaire l’aide de juges, avocats et professeurs qui constituent la chambre contentieuse indépendante. La procédure est gratuite et devrait être plus rapide que la décision d’un juge.

Le nouvel institut n’est pas encore entièrement opérationnel. "Mais ce sera le cas d’ici l’automne", indique Stefan Sottiaux, spécialiste de la Constitution et président du conseil d’administration. Certains postes doivent encore être alloués, notamment à la direction. D’ici là, c’est une équipe de transition qui gère.