La venue d'un élevage de saumons à Ostende soulève à nouveau des protestations

L'entreprise norvégienne Columbi Salmon veut établir dans la cité côtière la plus grande installation européenne dédiée à l'élevage de saumons. Les infrastructures pourraient assurer l'élevage de quelque 12.000 tonnes de saumons par an. Columbi Salmon a déjà obtenu le permis de bâtir de la part de la province de Flandre occidentale, mais les différentes organisations non-gouvernementales ont fait appel auprès de la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir.

"Il y aura dans cette ferme salmonicole environ trois millions de saumons par an et ils se retrouveront un peu comme dans un élevage en batterie. Ce système n'existe plus chez nous pour l'élevage au sol, alors qu'il sera autorisé pour la pisciculture", s'est indignée Els Van Campenhout de Animal Rights, qui a établi des discussions avec l'entreprise nordique et notamment son CEO. Selon l'ONG, ces entretiens ont soulevé encore plus de questions à propos de ce projet, qu'il s'agisse du rejet des eaux usées ou encore sur la provenance de la nourriture des poissons.