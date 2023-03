Affaire Sanda Dia : l'avocat de deux prévenus dénonce des "dommages irréparables" causés par les médias

Me Maes s'est référé à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déjà estimé qu'une "presse virulente" pouvait porter atteinte à l'impartialité du juge et à la présomption d'innocence. "Notre presse ne devrait pas dépasser certaines limites, mais c'est ce qui s'est passé ici. Elle n'a pas hésité à juger et à condamner ces garçons et leurs familles. Les reportages étaient souvent loin de la vérité et ont contribué à déterminer la procédure judiciaire. La question est de savoir si cela peut encore être rectifié à ce stade du procès", s'est demandé Me Maes. L'avocat a souligné la multitude de préventions que l'accusation a ajoutées aux faits. "Avec un seul objectif: faire condamner le plus grand nombre de personnes pour le plus grand nombre possible de qualifications délibérées. Le tout par le souffle chaud des médias. Je remets entre vos mains le jugement sur la recevabilité du dossier pénal. Mais ce qui s'est passé ici est irréparable."

Il a également pointé du doigt son confrère Sven Mary, qui représente les proches de Sanda Dia. "Il exige une exécution publique et appelle la presse à publier toutes les identités et tous les visages reconnaissables. Je ne suis pas à l'aise avec cela, mais c'est la cerise sur le gâteau de ce qui s'est passé dans les médias ces dernières années", fustige-t-il. L'avocat a appelé tout le monde à cesser de diaboliser et de déshumaniser les prévenus.

"La couverture d'indignation qui a été jetée sur cette affaire ne doit pas nous faire oublier les règles de la procédure pénale. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement", insiste-t-il. Il demande la justice pour les prévenus, tout comme pour Sanda Dia, rappelant qu'il n'y a pas de mal à contester des préventions. "Ce n'est pas immoral, c'est notre devoir d'avocat."