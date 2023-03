La princesse Delphine, ambassadrice d’une campagne sur la santé mentale : "Nous devons réconforter les jeunes"

"Warm William" est une campagne de sensibilisation flamande menée par la Fondation "GavoorGeluk" pour encourager les jeunes à parler de leurs sentiments et à écouter ceux qui ont des difficultés. L'ours bleu,"Warm William" est la mascotte de cette campagne. De nombreux jeunes souffrent de stress, de la peur de l'échec, de brimades, de chagrins d'amour ou de solitude. Dans ces moments difficiles, l'aide d'un "Warm William" peut s'avérer très précieuse. "C’est quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui t'écoute vraiment". La Fondation "GavoorGeluk" se consacre entièrement à la prévention de la dépression et du suicide chez les jeunes.