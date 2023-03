Le journal d'un soldat belge de la Grande Guerre, de retour au pays après un long périple en Australie

Pas moins de 20 membres de la famille Geldhof, originaires de Wevelgem, Izegem, Liège et Mouscron, se sont retrouvés au début du mois à Ypres pour un grand événement : la remise du journal de guerre de leur aïeul Jules Geldhof au musée "In Flanders Fields". "Nous ne savions rien de l’existence de ce journal", explique Christian Geldhof, l’un des nombreux petits-enfants de Jules. "Un jour, une nièce a été contactée par l'ambassade d'Australie via les réseaux sociaux. On lui annonçait que le journal de notre grand-père avait été retrouvé et que la famille Ray en Australie voulait le restituer à notre famille. Ce fut une très agréable surprise pour toute la famille Geldhof".

"La plupart d'entre nous n'ont jamais connu ce grand-père. Il est mort en 1961 et je suis né en 1962. Tout ce que nous savions, c'est qu'il avait été architecte pour la ville de Mouscron. Mais son passé de guerre, on n'en parlait jamais, jamais, c'était tabou. Donc on ne savait rien de tout".