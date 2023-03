Le virus de la grippe connaît un nouveau rebondissement

L'incidence du nombre de consultations des médecins généralistes dues à une infection confirmée par la grippe a augmenté à 75 consultations pour 100.000 habitants, alors que le seuil épidémique (52 consultations pour 100.000 habitants) a été à nouveau dépassé au cours de cette dixième semaine de l'année, indiquent les spécialistes dans leur rapport.

"La grippe connaît une évolution irrégulière cette saison", a déclaré le virologue Steven Van Gucht. "La saison de la grippe a commencé plus tôt en décembre, avec un pic à la fin du mois de décembre et un second en février.

"La semaine dernière, le nombre de cas de grippe confirmés est passé pour la première fois sous le seuil épidémique. À ce moment-là, nous avions déjà pris des précautions : pour annoncer la fin de l'épidémie, nous devons rester en dessous du seuil épidémique pendant une quinzaine de jours", explique Steven Van Gucht.