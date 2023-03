Nicole de Moor demande aux demandeurs d’asile de quitter le squat situé près de la gare du Nord à Bruxelles

Pour la quatrième nuit consécutive, plusieurs dizaines de demandeurs d'asile et de migrants ont passé la nuit dans un bâtiment situé près de la gare de Bruxelles-Nord. Il s'agit d'un immeuble de bureaux qui accueillera prochainement le centre national de crise, situé dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Selon les organisations humanitaires, toutes les personnes présentes dans le bâtiment sont des demandeurs d'asile, qui ont droit à un hébergement. Mais en raison de la pénurie de centres d’hébergement, ils dormaient dans la rue depuis un certain temps.

La police a fermé le bâtiment, personne n'est plus autorisé à y pénétrer. Et les personnes qui sortent ne sont pas autorisées à revenir non plus. Entre-temps, une procédure a été lancée par la Régie des bâtiments pour faire évacuer ce squat. Le gouvernement fédéral, en collaboration avec la Région bruxelloise, a mis à disposition un abri temporaire, mais les squatters ne veulent pas s'y rendre. "Ils ont peur d'être à nouveau expulsés au bout de quelques nuits", explique l'un des travailleurs humanitaires. "C'est la raison pour laquelle ils refusent de quitter le bâtiment jusqu'à ce qu'ils puissent aller dans le centre régulier de Fedasil.

La secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole de Moor (CD&V), dit comprendre la situation des demandeurs d'asile. "Il y a un manque de places d'accueil et cela ne sera pas résolu à très court terme", a-t-elle déclaré dans l'émission "De ochtend" sur Radio 1. Selon Mme De Moor, Fedasil (l'agence fédérale chargée de l'accueil des demandeurs d'asile, ndlr) dispose d'une liste d'attente. "Chaque jour, les personnes inscrites sur cette liste d'attente sont contactées pour leur proposer un logement", a-t-elle déclaré.