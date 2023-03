Près de 66 millions d'euros versés aux victimes des attentats de mars 2016

Assuralia affirme pourtant avoir pris plusieurs initiatives, ces dernières années, afin d'améliorer la prise en charge des victimes d'un attentat. Les assureurs se sont ainsi engagés à indemniser le préjudice moral au plus tard un an après l'attentat. Par ailleurs, un seul assureur coordonne désormais l'expertise médicale "afin que les victimes n'aient pas à se présenter chez plusieurs médecins à l'invitation de différents assureurs", souligne la fédération.

Assuralia et les associations professionnelles de médecins experts ont également établi à l'intention des assureurs et des médecins experts des directives qui doivent "garantir un déroulement transparent et un suivi empathique de toutes les expertises médicales, au profit de chaque patient se rendant chez un médecin expert".