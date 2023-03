Cette fois c’est la bonne, le Belge Karel Sabbe a terminé le Barkley Marathons, l'ultratrail le plus difficile au monde

Cette année, trois coureurs se sont ajoutés d'un coup : le Français Aurélien Sanchez, l'Américain John Kelly et notre compatriote Karel Sabbe (voir photo du haut). Il s'en est fallu de peu pour le Belge qui a terminé en 59 heures, 53 minutes et 33 secondes, soit à peine six minutes et demie de moins que le délai imparti.

C'était la troisième fois que le dentiste originaire de Waregem, en Flandre occidentale, mais qui habite à Anzegem, participait aux "Barkley Marathons". La fois précédente, il avait été mis hors course à la suite d'hallucinations. Cette année c'était la bonne.

Un autre Belge qui avait pris le départ de l'ultratrail, Thomas Van Woensel, n'a pas atteint la ligne d'arrivée. Il en va d'ailleurs de même pour 36 autres coureurs, alors que 40 courageux s'étaient présentés au départ mardi.