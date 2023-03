De nombreuses communes belges confrontées à une pénurie de médecins généralistes

Ce n'est plus aussi facile qu'avant d'obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste. De nombreux cabinets sont tellement surchargés qu'ils refusent tout simplement les nouveaux patients. Et même les personnes qui ont un médecin de famille régulier doivent parfois attendre des jours avant d’obtenir un rendez-vous. Le problème, qui se posait avant surtout dans les grandes villes, se pose à présent aussi de plus en plus dans de plus petites communes.

La commune d'Opwijk, dans le Brabant flamand, par exemple, ne compte plus que huit médecins généralistes pour un peu moins de 15 000 habitants, alors que, selon l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ( INAMI ), une commune en a besoin d'au moins neuf pour 10 000 habitants.

La bourgmestre d'Opwijk, Inez De Coninck (N-VA), tire la sonnette d'alarme et estime que le gouvernement doit intervenir. "Il y a trop peu de médecins généralistes", déclare Inez De Coninck. "Il y a un certain nombre de médecins qui arrêtent leur activité parce qu'ils partent à la retraite et il y a trop peu d'arrivée de nouveaux généralistes. De nombreux nouveaux habitants ne trouvent plus de médecin de famille en raison du gel des patients. J'espère que les gouvernements prendront leurs responsabilités afin que nous puissions encore offrir à chaque citoyen un médecin généraliste dans sa propre commune.

L'association de médecins généralistes Domus Medica mène une étude pour identifier le problème. L'étude sera achevée cet été et devrait être publiée à l'automne. Selon l'association, il ne s'agit pas d’un recensement du nombre de praticiens. "Globalement, nous avons suffisamment de médecins généralistes. Le problème réside dans la mauvaise répartition et la confluence d'un certain nombre de facteurs, dont l'administration et la barrière de la langue dans une zone métropolitaine, entre autres".