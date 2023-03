La VRT et la Ville d'Anvers relancent le Jazz Middelheim en 2024

Précédemment, le festival Gent Jazz avait également été renfloué par l'organisateur de concerts Greenhouse Talent. Mais ces derniers mois, Jazz Middelheim était resté silencieux, bien que la VRT et la ville d'Anvers aient demandé la poursuite de ce festival populaire, qui a atteint sa 41e édition l'année dernière et qui a accueilli, entre autres, Iggy Pop, Coely et Fred Hersch sur la scène du Park Den Brandt à Wilrijk, à côté du musée de sculptures en plein air. Les deux parties ont donc finalement trouvé un accord pour reprendre ensemble l'organisation, avec un partenaire qui reste à sélectionner.

"Jazz Middelheim est un festival emblématique à Anvers et en Flandre, et un incontournable du calendrier musical de la ville", explique l'échevine anversoise de la culture Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Nous renonçons exceptionnellement à l'édition de cet été afin de collaborer avec la VRT à la relance durable du festival en 2024. Nous - et avec nous de nombreux amateurs de jazz et de festivals - l'attendons avec impatience."

Pour la VRT, la chaîne de radio musicale Klara restera le partenaire régulier du festival. "Notre scène jazz se distingue par son excellence et son originalité", explique Chantal Pattyn, responsable de Klara. "Cela nécessite une scène unique. Nous sommes très heureux que la VRT, en collaboration avec la ville d'Anvers, puisse perpétuer la tradition du Jazz Middelheim".