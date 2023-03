Le bouddhisme reconnu en Belgique comme conception philosophique non confessionnelle

Cette reconnaissance permettra au bouddhisme d’avoir le même traitement que les autres religions et conception philosophique reconnues. Cela implique le paiement par l’État fédéral d’une vingtaine de conseillers et le financement, par les provinces et la Région bruxelloise, d’implantations locales. Citons encore la possibilité de disposer de conseiller dans les prisons, dans l’armée ou dans les aéroports, la diffusion d’une émission concédées sur les chaînes publiques.

Le bouddhisme devient la huitième conception philosophique officiellem.ent reconnue en Belgique, après les cultes catholique, israélite, anglicane, protestante-évangélique, islamique, orthodoxe et de la laïcité. L'Union Bouddhique belge (UBB) est désignée comme représentant de la communauté bouddhiste et devient également l'interlocuteur officiel du gouvernement. Cette organisation a été fondée en 1997 et représente 35 associations bouddhistes dans notre pays, selon le cabinet du minstre Van Quickenborne. On estime que la Belgique compte 150.000 adeptes du bouddhisme.

L'Union Bouddhique belge a introduit une demande de reconnaissance auprès du gouvernement belge dès 2006. Depuis fin 2008, l'organisation reçoit une subvention annuelle d'environ 200 000 euros par an pour mieux se structurer en vue de la reconnaissance. Après la reconnaissance, un montant de 1,2 million d'euros sera ajouté chaque année. La question de savoir si l'enseignement bouddhiste sera également dispensé doit encore être examinée avec les différentes communautés.