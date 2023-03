Le musée multimédia Kortrijk 1302 nominé pour le prix prestigieux Museums & Heritage

Depuis l'été dernier, l'exposition "Kortrijk 1302 : rébellion, bataille, point culminant" présente l'histoire de la bataille des éperons d'or dans l'église Onze‑Lieve‑Vrouwe de Courtrai. Grâce au son et lumière et aux animations, les visiteurs découvrent l'histoire de la création du comté de Flandre et la bataille historique qui s'est déroulée sur la Groeningekouter à Courtrai. La pièce maîtresse du nouveau musée est l’authentique coffre d’Oxford qui constitue la toute première représentation de la bataille des éperons d’or et date de peu après 1302.

Après avoir accueilli 30 000 visiteurs, le musée peut se préparer à recevoir un prix à Londres, puisqu'il a été nominé pour le prestigieux Museums+Heritage Award. Ce prix récompense les meilleurs exemples dans le monde des musées, des galeries et des attractions patrimoniales. Dans la catégorie "expérience numérique internationale", le musée a une chance de remporter le prix.