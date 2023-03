Un nouvel outil comparatif des performances des établissements scolaires suscite des réactions mitigées

Le nombre de résultats A, B et C, le nombre d'enfants qui accèdent à l'enseignement supérieur et les résultats qu'ils y obtiennent, tout cela peut être consulté dans un nouvel outil sur le site du quotidien Het Nieuwsblad. Le journal a utilisé le libre accès à ces données pour mettre la main sur les montagnes d'informations de l'administration de l’enseignement.

C'est la première fois que des informations détaillées sur toutes les écoles secondaires de Flandre et de Bruxelles sont publiées. Les parents peuvent simplement entrer le nom d'une école et obtenir un rapport complet sur les résultats des élèves de cette école, ainsi que sur l'origine sociale des enfants.