Les trois leçons à retenir de l'accord du gouvernement flamand sur le Plan azote

Le soulagement était visible sur les visages des ministres flamands vendredi 10 mars dernier. Leurs grands sourires à la ronde contrastaient avec les visages fermés et les bras résolument croisés qu’ils affichaient quelques jours plus tôt, lors du débat au Parlement flamand sur le Plan qui doit réguler les émissions d’azote provenant non seulement de l’agriculture mais aussi de l’industrie. Même sans entendre les commentaires à la télévision, on pouvait deviner qu’un accord avait pu être conclu. C’était comme si le ciel politique flamand venait de se dégager et que les ministres régionaux avaient pu chasser d’un sourire le stress de l’impasse dans laquelle ils étaient restés coincés pendant des semaines.

L’accord est vraiment tombé comme un cadeau du ciel, faut-il croire, puisque certains ministres auraient même déjà donné une interview dans une toute autre perspective, à savoir celle de l’échec des négociations. Le ministre de l’Agriculture, Jo Brouns (CD&V), aurait ainsi dû annuler une interview qu’il avait déjà accordée au quotidien Het Nieuwsblad.

Le gouvernement flamand est sauvé, déclare-t-on maintenant à l’unanimité, bien que la plupart des ministres y ajoutent : "A condition que cette page puisse être tournée". Le ministre-président Jan Jambon (N-VA) s’est cependant montré plus optimiste dimanche dernier dans l’émission télévisée "De zevende dag" (VRT). "Quand il y a un accord, on oublie rapidement comment il s’est produit". Quoi qu’il en soit, l’accord n’a pas ramené l’unanimité au sein des partis de la coalition. Chacun d’eux a en effet donné sa propre version des faits.

D’après la N-VA, l’accord était déjà conclu depuis plusieurs jours. Le CD&V affirme pour sa part que des changements fondamentaux ont justement permis d’arriver à un accord le 10 mars. Des changements qui seront cependant précédés d’une étude pour analyser si les assouplissements réclamés par le CD&V sont possibles, sans mettre en péril les objectifs du gouvernement flamand, à savoir déverser 50% d’azote en moins dans la nature d’ici 2030. Les chrétiens-démocrates sont convaincus que le résultat de l’étude sera positif, la N-VA en doute. La pomme de discorde subsiste donc entre les deux partis. Le fait que, dans une interview, le président des nationalistes Bart De Wever ait qualifié le président du CD&V Sammy Mahdi de "Bouchez de l’Aldi pendant les soldes" n’améliore pas l’ambiance générale.