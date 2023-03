Une page se tourne : Frank Deboosere, le "Monsieur Météo" de la VRT, prend sa retraite

Au cours de sa carrière, Frank Deboosere a aussi présenté, en plus de ses bulletins météos, deux émissions scientifiques. Il voulait partager avec un large public sa passion pour les phénomènes météorologiques et pour l'astronomie. Deboosere est aussi un bénévole actif à l'observatoire public Mira à Grimbergen (Brabant flamand), un ambassadeur officiel de l'astronomie et un membre honoraire de la Société astronomique.

Deboosere gère également son propre site frankdeboosere.be, qui présente des faits sur les phénomènes météorologiques. Il a toujours mis un point d'honneur à fournir des prévisions météorologiques compréhensibles pour tous. C'est pourquoi le 'Centrum voor Duidelijke Taal' (le Centre du langage clair) lui a décerné le prix "Wablieft" en 1997 pour son langage clair.

Le présentateur météo est également très préoccupé par l'environnement et le climat. Deboosere a écrit plusieurs livres et il a son propre podcast "Planeet Frank" sur la météo et le climat ". Il s'intéresse également au réchauffement de la planète. Il attire souvent l'attention du public sur les dangers des particules fines, du smog, des rayons UV et des risques d’intoxication au CO.