Moby Train : une locomotive historique transformée en œuvre d’art, destinée au rond-point Van Praet

"Bruxelles a besoin de sculptures artistiques qui mettent en lumière l’importance de la capitale pour ses alentours et le reste du monde", estime le ministre bruxellois Sven Gatz, en charge notamment des Finances et du Budget, mais aussi du Multilinguisme. Il s’attend à ce que l’œuvre d’art "Moby Train" devienne une nouvelle icône populaire pour les Bruxellois, les navetteurs et les touristes belges et étrangers. Le projet est actuellement entré dans sa phase d’étude et de financement.

Cette nouvelle création originale doit aussi célébrer le centenaire des chemins de fer belges, en 2026. Un projet auquel s’associe donc volontiers l’impressionnant musée Train World, installé depuis quelques années dans une aile de la gare de Schaerbeek, non loin du pont Van Praet. Toute le scénographie magique de ce musée a été réalisée par le dessinateur de bande dessinée et scénographe bruxellois François Schuiten. Il y a mis en scène les plus vieilles locomotives belges - L’éléphant (1835), La Girafe et L’Aigle notamment - et l’histoire fascinante de nos chemins de fer.